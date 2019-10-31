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Польша

На белорусской границе умирают тигры

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  Павел Барсуков 
На белорусской границе умирают тигры
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Reuters
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Тигры ехали в Россию, а отправятся в Испанию. Задержанные на польско-белорусской границе животные скоро обретут новый дом.

10 хищников везли из Италии, как сообщается, в подарок дагестанскому зоопарку. На польской границе белорусские таможенники заявили, что документы не в порядке ни у водителя, ни у самих тигров.

После недельной дороги животные в тех же условиях ещё восемь дней стояли у КПП. Их кормили магазинной курицей и не выпускали из тесных клеток, часть животных держали вообще в глухих деревянных ящиках.

Моника Олейничак:

«Животные находились в катастрофическом состоянии: много дней в собственных экскрементах, ужасно ослабевшие, голодные, вялые».

Один тигр таких условий не выдержал и умер. Тревогу забили представители познаньского зоопарка. Когда российский получатель отказался от груза, ветеринары приняли решение помочь хотя бы нескольким животным, поскольку для всех места в зоопарке не было; пришлось просить помощи у коллег и граждан. В итоге удалось договориться об отправке тигров в реабилитационный центр в испанском Аликанте.

Польская прокуратура задержала водителя, гражданина России: его обвинили в жестоком обращении с животными.

Видеомонтаж • Павел Барсуков