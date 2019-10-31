Видео спецоперации в Идлибе

Пентагон опубликовал видеокадры спецоперации, в ходе которой был уничтожен главарь террористической группировки ИГИЛ Абу Бакр аль-Багдади.

В Центральном командовании американских Вооруженных сил сообщают, что в ходе рейда в сирийской провинции Идлиб были убиты еще пять боевиков, включая четырех женщин — они не реагировали на приказы сложить оружие.

Глава CENTCOM Кеннет Маккензи рассказал о последних моментах жизни Абу Бакра аль-Багдади. Генерал-лейтенант добавил, главарь группировки подорвал себя с двумя детьми, а не тремя, как ранее сообщалось:

Он заполз в тоннель вместе с двумя детьми и подорвал себя, в то время как его люди оставались на месте. Судя по этим действиям можно понять, что это был за человек

Спецназ США вывез значительный объем документов и электронных устройств с места уничтожения аль-Багдади. Задержаны два человека. Объект,в котором находились члены ИГИЛ и все его содержимое, разрушены. О ликвидации лидера "Исламского государства" 27 октября объявил президент США Дональд Трамп.