Взрыв газа в поезде

В Пакистане более 70 человек стали жертвами трагедии на железной дороге. В поезде, который следовал из Карачи в Равалпинди, возник пожар. Огнём оказались охвачены три вагона.

По словам следователей, причиной стал взрыв газового баллона, на котором пассажиры готовили завтрак. Быстрому распространению пламени способствовали канистры растительного масла, которое использовалось для приготовления пищи.

Reuters

В трёх вагонах ехали в общей сложности около 200 человек. По словам врачей, многие погибшие, спасаясь от огня, выпрыгивали из поезда прямо на ходу.

По числу жертв это самое трагическое происшествие на пакистанских железных дорогах по меньшей мере за 15 лет.