Любовь под присмотром Штази

В 1980-х годах любовная связь с жительницей Восточной Германии закончилась для Ханса Шульце пребыванием в тюрьме Штази, где он провел 13 месяцев. Сегодня здесь действует мемориал Берлин-Хоэншёнхаузен, а Ханс Шульце показывает туристам свою камеру и рассказывает о деятельности министерства госбезопасности ГДР и своём личном опыте.

По его словам, до ареста у него был бизнес в химической промышленности и однажды, возвращаясь с ярмарки в Лейпциге, он познакомился с женщиной, чей муж, как выяснилось позднее, работал в Штази.

"Я свидетель событий, происходивших в мемориале Берлин-Хоэншёнхаузен, это бывшая центральная следственная тюрьма Штази. Я был бизнесменом из Западной Германии, 6 сентября 1986 года я выезжал из Восточной Германии и меня арестовали на границе по обвинению в шпионаже". Ханс Шульце до сих пор не знает, любила ли его эта женщина или просто использовала — в то время она уверяла его, что рассталась с мужем.

Схемы работы осведомителей в эпоху холодной войны — одна из тем, вернувшихся в поле зрения исследователей, готовящих выставки и мероприятия в рамках празднований, посвящённых 30-летию падения Берлинской стены.

Директор мемориала Берлин-Хоэншёнхаузен Хельге Хайдемайер говорит: "Людей, которых попадали в эту тюрьму, полностью лишали индивидуальности, к ним не обращались по имени, использовали номера. В течении дня они могли общаться только с охранниками, которые постоянно следили за ними. Вместе с тем они не знали, какая судьба их ожидает. Не знали, когда их уведут на допрос, что произойдет с ними дальше. И, конечно. системе удавалось их сломить".

Ханс Шульце уже несколько лет проводит туры по мемориалу. Ежегодно Берлин-Хоэншёнхаузен посещают 450 тысяч человек.