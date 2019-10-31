Новые мигранты в фуре обнаружены полицией в Антверпене

12 нелегальных мигрантов, 11 из Сирии, один из Судана были найдены полицией бельгийского Антверпена в рефрижераторе. Фура находилась на специализированной стоянке, и правоохранителей вызвал водитель. Он обнаружил , что замок его грузового прицепа был поврежден. Все мигранты живы. Дальнобойщики говорят, что ни одна из стран ЕС не собирается брать на себя ответственность.

- Бельгия не за что не отвечает, Франция тоже не за что не отвечает, Нидерланды также отказываются брать на себя ответственность. И если они проникают в фуры, то виноват всегда тот, кто за рулем. Помогать нам тоже никто не собирается.

- Этому противостоять невозможно. Вы же понятия не имеете, вооружены они или нет, и сколько их.

В последние недели, как сообщают британские власти, нелегальные мигранты из Африки и Ближнего Востока пытаются на грузовиках попасть через паромные переправы в Соединенное Королевство.

Неделю назад в грузовом прицепе в английском Эссексе были обнаружены 39 погибших мигрантов, фура въехала в Британию через Перфлит.

Она отправилась на пароме из бельгийского Зебрюгге.