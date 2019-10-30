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Украина

НАТО вновь обещает Украине поддержку, но Венгрия против

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  Андрей Позняков 
НАТО вновь обещает Украине поддержку, но Венгрия против
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приехал в Одессу. Его визит на Украину проходит на фоне заявлений Министерства обороны страны о намерении пересмотреть формат работы с североатлантическим альянсом ради более практичного сотрудничества. Сам Столтенберг заверил Киев в поддержке со стороны НАТО.

Сегодняшний визит — четкое свидетельство того, что НАТО солидарно с Украиной. Мы поддерживаем ваш суверенитет и вашу территориальную целостность, мы будем оказывать и уже оказываем помощь в политическом и практическом смыслах.
Йенс Столтенберг
генеральный секретарь НАТО

В Киеве Столтенберг обещает обсудить ситуацию с заявлением альянса по Украине. Оно было заблокировано Венгрией, которая заявляет о нарушении прав венгров в Закарпатье. Этот вопрос в двусторонних отношениях между Венгрией и Украиной обострился после принятия закона об использовании украинского языка в образовании. Когда поправки о положении меньшинств не были включены в проект заявления НАТО, Будапешт обвинил Вашингтон в пренебрежительном отношении к восточным партнёрам. О демарше стало известно в день визита президента России Владимира Путина в Будапешт.

Ранее Вашингтон предупреждал Будапешт о росте российской угрозы для Венгрии в случае, если будет сорвано сближение Украины с НАТО. Развитие отношений с Владимиром Путиным посол США Дэвид Корнштейн называл «игрой с огнём». Глава венгерского МИДа Петер Сийярто отметил, что нельзя рассматривать эти заявления всерьёз:

«Когда мы, жители Центральной Европы, выступаем за евразийское сотрудничество и прагматичные отношения между Востоком и Западом, — это не потому, что мы российские шпионы или слишком сблизились с Москвой. Это смехотворные обвинения в наш адрес со стороны западных друзей. Мы действуем так в интересах нашей национальной безопасности и нашей экономики».

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Видеомонтаж • Андрей Позняков