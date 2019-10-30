Перевыборы ради "брексита"

Депутаты британской Палаты общин проголосовали за досрочные выборы, которые впервые за столетие пройдут здесь в декабре. На обновлении парламента настаивал премьер-министр страны Борис Джонсон, надеясь, что это позволит ему в итоге решить проблему «брексита».

Теперь законопроект должен быть одобрен Палатой Лордов. Джонсон неоднократно заявлял, что препятствуя «брекситу», депутаты наносят ущерб экономике, затрудняют принятие решений об инвестициях и подрывают веру в демократию:

– У нас не остаётся иного выбора, мы можем лишь обратиться к стране, чтобы выбраться из этого тупика. Мы должны покорно подчиниться решению избирателей. Это, прежде всего, даст возможность новому и оздоровлённому парламенту, получившему новый мандат, выполнить волю народа и осуществить «брексит».

Лидер оппозиции Джереми Корбин поддержал проведение выборов после того, как Евросоюз согласился отложить «брексит» ещё на три месяца. По словам Корбина, вопрос выхода без сделки был снят, таким образом, с повестки дня. Глава лейбористов сразу перешёл к агитации:

– Лейбористская партия поддерживает проведение всеобщих выборов, потому что мы хотим, чтобы страна избавилась от этого безрассудного и разрушительного консервативного правительства. Правительства, по вине которого всё больше наших детей живут в бедности, всё больше пенсионеров живут в бедности и всё больше имеющих работу людей живут в бедности.

Между тем, по данным опросов, на данный момент консерваторы опережают лейбористов примерно на 10%. Но многие избиратели настолько устали от «брексита», что результат предстоящего голосования может оказаться непредсказуемым:

– Пусть что-то уже произойдёт, а то я сыт по горло этим «брекситом», как и большинство людей.

– Я наверно пойду на выборы, но сейчас не знаю – ни за кого проголосую, ни ради чего.

До проведения выборов остаётся совсем немного времени. Джонсон выражает уверенность в победе своей партии. Но в том случае, если ни одной из сторон не удастся заручиться необходимым большинством, тупиковая ситуация с «брекситом» продолжится.