Сирия: завершён ли отвод курдов?

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в очередной раз заявил, что оставляет за собой право вновь начать военную операцию в Сирии, если отряды вооружённых курдов не отойдут на 30 километров от границы с его страной, или если они они продолжат атаки из другого района. При этом Эрдоган уже обвинил курдов в таких нападениях как на войска Анкары - так и на объединённые ею протурецкие силы под именем Сирийской национальной армии.

"К сожалению, в конце согласованного периода террористические акты продолжаются против наших войск в регионе, а также против Сирийской национальной армии. Мы прочесываем территорию дюйм за дюймом, уничтожаем террористов, разрушаем оборонительные сооружения и собираем оставшиеся боеприпасы и другое оборудование".

Между тем глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу ранее заявил, что вооружённые курдские формирования отведены из указанной зоны на северо-востоке Сирии досрочно. В ходе переговоров со своим армянским коллегой Давидом Тонояном во вторник Шойгу сказал:

"Завершён вывод с территории, на которой должен быть коридор безопасности войск, туда зашли сирийские пограничники, наша военная полиция".

По словам министра обороны РФ, российские военные разминировали более 100 кв. км и обезвредили большое количество разнообразных взрывоопасных устройств, а российские врачи оказывают помощь местным жителям.

Курдским подразделениям было дано 150 часов, чтобы освободить зону шириной 30 км вдоль турецкой границы, после чего русские и турецкие военнослужащие должны были приступить к совместному патрулированию.

23 октября российская военная полиция и сирийские правительственные войска уже вошли в эти районы.