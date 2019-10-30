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Сербия

Белград обеспокоен

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  Symela Touchtidou 
Белград обеспокоен
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Сербия обеспокоена тем, что Брюссель может ввести новые правила вступления в ЕС после решения отложить начало переговоров о присоединении Албании и Северной Македонии. Об этом в интервью телеканалу Euronews рассказала премьер-министр Сербии Ана Брнабич. Сербия ведет переговоры о вступлении в ЕС с 2014 года.

"Процесс присоединения к ЕС зачастую очень болезненный и разочаровывающий, во многом зависит от внутренних процессов, происходящих в Евросоюзе. Тот факт, что Северная Македония и Албания не могут начать переговоры о вступлении в ЕС, означает, к сожалению, что Евросоюз займет консервативную позицию в вопросе об открытии новых глав в переговорного досье с Сербией, несмотря на проводимые в стране реформы", — говорит Ана Брнабич.

На днях страны Евразийского экономического союз и Республика Сербия подписали соглашение о зоне свободной торговли. Оно, в частности, даст Белграду право на безлимитный экспорт сыров и фруктовой ракии на евразийский рынок.

"Мы считаем важным поддерживать партнерские связи по всему миру. Исходя из этого в прошлую пятницу в Москве мы подписали договор о свободной торговле с Евразийским экономическим союзом. Я не рассматриваю его как нечто противоречащее нашему стремлению присоединиться к ЕС. Этот договор дополняет наше стремление. Представления о влиянии Китая и России сильно преувеличены. Нас критикуют за китайские инвестиции в экономику Сербии, но если взглянуть на факты, то можно увидеть, что 90% всех китайски инвестиций находятся в странах западной Европы".

Брюссель уже предупредил Сербию, что условия присоединения к ЕС предусматривают выход из всех двусторонних торговых соглашений.

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Журналист • Ирина Шелудкова