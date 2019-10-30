Харири ушёл в отставку, но остаётся во главе правительства Ливана

Президент Ливана Мишель Аун принял отставку премьер-министра Саада Харири, но поручил ему исполнять свои обязанности до формирования нового кабинета министров. Аун заявил, что массовые протесты, которые продолжаются уже две недели, открыли дверь проведению важных реформ в стране. Он пообещал вести бескомпромиссную борьбу с коррупцией и призвал лидеров протестного движения к диалогу и сотрудничеству ради создания нового правительства, которое обеспечит экономический подъём.

Саад Харири, в свою очередь, пообещал в должности исполняющего обязанности премьер-министра сформировать кабинет технократов, в котором не будет других представителей политических партий, — передаёт ТАСС.

Протесты в Бейруте после объявления об отставке правительства пошли на спад. Открыт проезд по основным магистралям города, возобновить работу пообещали банки Ливана и правительственные учреждения, а также школы и вузы.

Между тем, экономический кризис в стране усугубляется. Как отмечает Reuters, предприниматели в Бейруте переходят на расчёты в долларах, а союз владельцев АЗС предупреждает, что из-за перебоев с поставками бензина осталось всего на несколько дней.