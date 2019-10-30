"Санта-Ана" раздувает калифорнийские пожары

Калифорния продолжает гореть. Осенний ветер "Санта-Ана" несет сухой воздух из глубины материка к побережью. По прогнозам метеорологов, в ближайшее время его скорость может достичь 130 км в час.

В округе Вентура в южной части штата огонь охватил 500 гектаров леса в непосредственной близости от Президентской библиотеки Рональда Рейгана. Фонд включает 60 млн страниц архивных документов, более 1,5 млн фотографий.

Власти предписали эвакуироваться жителям ряда районов. Стихия может уничтожить 6,5 тысяч домов.

Огонь повредил более сотни жилых зданий в винодельческом округе Сонома и на западе Лос-Анджелеса.

Из-за угрозы обрыва проводов и возникновения новых очагов возгорания коммунальные службы отключают электричество. Без света уже остались миллион человек.