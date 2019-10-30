Грузинское вино – в Поднебесной

Грузинские виноделы открывают для себя новые рынки. Страна впервые представила свои вина в Поднебесной и успела продать 5 миллионов бутылок вина в течение последнего года. Грузинские виноделы довольны, что китайцы оценили их саперави и цинандали.

Иосиф, владелец виноградника

"Я купил китайский трактор, продал виноград. Хороший трактор. Наше вино китайские люди любят"

История виноделия Грузии со знаменитыми глиняными емкостями квеври насчитывает 8 тысяч лет. Сейчас страна возлагает надежды на иностранных покупателей.

Николай, управляющий винодельней

"Это помогает грузинскому населению, крестьянам больше выращивать виноград, больше перерабатывать, иметь хорошие дружеские отношения с китайцами. Помогает дружбе между китайским народом и грузинским народом"

Местные виноделы вспоминают, что Грузия была частью Великого шелкового пути, отсюда и воспоминания о старой дружбе. Пока сложно сказать, насколько новая дружба окажется крепкой. Потребление вина в Поднебесной растет с каждым годом, и рынок становится все более привлекательным для виноделов со всего мира. Растет и конкуренция за китайского потребителя. В прошлом году одна только Испания экспортировала в Китай 81 млн литров вина на сумму 156 млн евро.