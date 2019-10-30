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Чили

Из-за беспорядков в Чили отменен саммит АТЭС

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  Мария Сашинская 
Из-за беспорядков в Чили отменен саммит АТЭС
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Власти Чили объявили, что из-за массовых беспорядков в Сантьяго страна не сможет принять два крупных запланированных на этот год мероприятия – торговый саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в ноябре и конференцию по изменениям климата ООН, в декабре.

Себастьян Пиньера, президент Чили

"Мы глубоко сожалеем о неудобствах после решения отменить эти мероприятия, но как президент всех чилийцев, я должен всегда ставить их проблемы и интересы на первое место"

Саммит АТЭС должен был собрать 20 мировых лидеров, в том числе президента США и председателя Китайской Народной Республики. Третью неделю чилийцы не покидают улицы, протестуя против социального и экономического неравенства.

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