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США

Калифорния: красный режим пожарной опасности

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  Мария Сашинская 
Калифорния: красный режим пожарной опасности
Авторское право
REUTERS/ Gene Blevins/File Photo
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Пожары в Калифорнии не утихают. Объявлен красный режим пожарной опасности. Сразу два очага – на севере штата в винодельческом округе Сонома и на западе Лос-Анджелеса. Огонь уничтожил и повредил десятки домов, в некоторых районах власти объявили эвакуацию.

Пожарные службы предупреждают, что сильный ветер может привести к новым возгораниям и помешать тушению существующих, добавляя при этом, что узкие дороги и крутая местность затрудняют пожарным доступ к некоторым участкам.

Масштабные лесные пожары в Калифорнии начались на прошлой неделе, на всей территории штата введен режим чрезвычайной ситуации.

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