Зоран Заев высказался о вступлении Северной Македонии в Евросоюз

По словам премьер-министра Северной Македонии Зорана Заева, отказ ЕС от начала переговоров о вступлении страны в союз может поставить под угрозу Преспанское соглашение. В беседе с корреспондентом Euronews Эфи Кутсокостой, премьер-министр объяснил, что некоторые части соглашения связаны с открытием его страны к вступлению в ЕС.

Зоран Заев, премьер-министр Северной Македонии

"У нас нет возможности выполнить Преспанское соглашение. Часть этого документа будет заморожена, потому что ее невозможно придерживаться. Мы попытаемся что-то выполнить, но процесс преобразования означает передачу части нашего суверенитета Европейскому союзу"

Заев сказал, что для его страны нет никакой альтернативы, кроме европейского пути. И предупредил, что в противном случае ситуация на Балканах может стать опасной как для региона, так и для всей Европы.

Зоран Заев, премьер-министр Северной Македонии

"Если погаснет свет от звезд Евросоюза, здесь станет темно. В темноте мы потеряем себя. Потому что, если появится благоприятная почва для радикализма, то национализм снова возрастет. Это нанесет большой ущерб всем Балканам. Когда на Балканах возникают проблемы, то они возникают и у Европы "

Новый глава Совета ЕС начнет свою работу 1 января, поэтому Хорватия пытается убедить сомневающиеся страны в необходимости расширения, поделился с Euronews премьер-министр страны Андрей Пленкович.

Андрей Пленкович, премьер-министр Хорватии

"Мы стремимся поговорить с теми, кто не убежден, и рассказать им, что это лучше для стабильности региона, для европейского будущего и нашего соседства"

Смотрите полную версию интервью Зорана Заева и Андрея Пленковича в программе "Глобальный Диалог" на Euronews.