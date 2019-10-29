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Великобритания

Палата общин согласилась переизбраться. Выборы намечены на 12 декабря

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  Андрей Позняков 
Палата общин согласилась переизбраться. Выборы намечены на 12 декабря
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Британская Палата общин поддержала назначение досрочных парламентских выборов на 12 декабря. За инициативу проголосовали 438 парламентариев, лишь 20 выступили против. Теперь её должна обсудить Палата лордов. Билль и поправки к нему рассматривались на следующий день после того, как парламент отверг аналогичный законопроект, — причём инициативу согласились обсудить в ускоренном режиме.

После неудачи в понедельник премьер-министр Борис Джонсон предложил сократить число голосов, необходимых для назначения выборов, до простого большинства. Ранее он неоднократно призывал обновить парламент, называя его состояние «параличом» из-за проблем с согласованием порядка выхода из ЕС.

Против досрочных выборов выступали лейбористы. Лидер крупнейшей оппозиционной партии Джереми Корбин объяснил это нежеланием допустить жёсткий брексит в избирательный период. После новой отсрочки выхода из ЕС он заявил, что лейбористы хотят выборов и готовы провести самую масштабную избирательную кампанию в истории партии. Оппозиция предлагала перенести дату выборов на 9 декабря, дать избирательные права живущим в Соединённом Королевстве гражданам ЕС и снизить возрастной ценз, но эти поправки не были приняты.

Зимние выборы организуют в Великобритании впервые почти за сто лет. Политологи отмечают, что они могут стать ещё и самыми непредсказуемыми за последние многие годы.

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