Новая встреча Путина с Орбаном

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан готовятся провести переговоры в Будапеште в среду. Лидеры двух стран встречаются регулярно, что идёт вразрез с проводимой Евросоюзом политикой изоляции России и санкциями, наложенными пять лет назад. Аналитик Дорка Тахкачи объясняет причину такого положения дел:

– Путин и Орбан встречаются каждый год, а в 2017 году они встречались дважды. Это в самом деле весьма часто и определённо даёт понять, что Венгрия как-то явно выделяется относительно своей региональной или европейской роли. Они проводят намного больше встреч, чем имело бы смысл исходя из уровня экономического развития Венгрии.

Пять лет назад отношения российского президента со многими западными лидерами заметно ухудшились, и с тех пор Владимир Путин побывал в Будапеште больше раз, чем в других столицах ЕС, вместе взятых.

– Своим визитом в Будапешт Владимир Путин может продемонстрировать российской общественности, что не все страны Евросоюза одинаково воспринимают Россию, – поясняет Дорка Тахкачи. – Он может также дать понять, что несмотря на события 2014 года, ему по-прежнему рады в ЕС. А для Виктора Орбана эти встречи очень полезны, поскольку демонстрируют роль Венгрии как моста между ЕС и Востоком, а именно Россией.

На предстоящей в среду встрече будут обсуждаться два основных вопроса. Первый касается продления контракта на поставки газа, срок действия которого истекает в 2021 году. Помимо этого Венгрия хотела бы договориться об изменении условий финансирования реконструкции своей атомной электростанции «Пакш».