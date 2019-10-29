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В центре Киева собираются зомби

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В центре Киева собираются зомби

По мере приближения Хеллоуина, который отмечается 31 октября, в канун Дня всех святых, в центре Киева собирается все больше зомби. Молодежь приходит сюда, чтобы с помощью профессиональных визажистов превратить себя в живых мертвецов. Некоторым преображение обходится дешево. А кто-то тратит на костюмы и аксессуары порядка 100 долларов. Популярность праздника, восходящего к традициям древних кельтов Ирландии и Шотландии, растет год от года.

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