Чили: беспорядки на улицах

В Чили продолжаются массовые акции протеста, несмотря на решение президента страны Себастьяна Перейры заменить восемь ключевых фигур в правительстве.

Одна из групп агрессивно настроенных протестующих подожгла несколько зданий, в которых располагаются рестораны и магазины. В одном из торговых центров потушить огонь удалось лишь спустя несколько часов.

Еще один пожар вспыхнул на станции метро в центре Сантьяго.

Сообщается о стычках с полицией и военными.

Акции протеста, сопровождавшиеся беспорядками, прошли не только в столице, но и в провинции.

Поводом для выступлений послужило повышение цен на проезд в общественном транспорте. Жители страны выступают против низких зарплат и роста тарифов, требуют достойного медицинского обслуживания и реформ в сфере образования.

За десять дней массовых протестов в Чили погибли 20 человек.