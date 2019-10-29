Чили: беспорядки на улицах

В Чили продолжаются массовые акции протеста, несмотря на решение президента страны Себастьяна Перейры заменить восемь ключевых фигур в правительстве.
Одна из групп агрессивно настроенных протестующих подожгла несколько зданий, в которых располагаются рестораны и магазины. В одном из торговых центров потушить огонь удалось лишь спустя несколько часов.
Еще один пожар вспыхнул на станции метро в центре Сантьяго.
Сообщается о стычках с полицией и военными.
Акции протеста, сопровождавшиеся беспорядками, прошли не только в столице, но и в провинции.
Поводом для выступлений послужило повышение цен на проезд в общественном транспорте. Жители страны выступают против низких зарплат и роста тарифов, требуют достойного медицинского обслуживания и реформ в сфере образования.
За десять дней массовых протестов в Чили погибли 20 человек.
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