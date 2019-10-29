Лион: апелляционный процесс экоактивистов

Апелляционный процесс по делу шести активистов движения Alternatiba ANV-COP21 начался во вторник в Лионе. В июне все шестеро были приговорены к штрафу условно за то, что сняли со стены портрет президента Макрона в мэрии Жассан-Риотье, городка в департаменте Эн.

С тех пор по аналогичному делу суд первой инстанции принял противоположное решение, оправдав подсудимых и назвав их действия "легитимными" и вызванными "срочной необходимостью". Активисты надеются, что апелляционный суд Лиона последует примеру, поскольку спасение планеты и борьба с климатическими изменениями очевидны для всех.

"Практически везде в мире мы сегодня сталкиваемся с дефицитом воды, на Европу каждый год обрушивается засуха, что приводит к хроническому неурожаю, - говорит активист Alternatiba ANV-COP21 Жан-Мари Рош. - Мы не перестаем выступать с инициативами на локальном уровне, мы стараемся заботиться о планете в нашей повседневной жизни, но этого недостаточно, нужно перейти на другой уровень. Так мы пришли к ненасильственному сопротивлению, потому что у нас просто нет времени, у нас нет выбора!"

Начиная с февраля этого года в разных уголках Франции были сняты 133 портрета президента республики. Поддержать лионских активистов пришел к зданию суда Кристоф Кассу - член Межправительственной группы экспертов по изменению климата: "Президент Макрон назначил членов Высшего совета по климату. Недавно - в июне - они выпустили первый доклад. Он однозначно свидетельствует о том, что разрыв между действиями, которые сегодня предпринимаются правительствами и вносятся в законодательства, и поставленными Парижской конференцией по климату задачами по сокращению выбросов парниковых газов - огромна!", - говорит ученый.

Вердикт Лионского процесса ожидается 14 января. "Этот процесс - лишь один из двадцати, проходящих в настоящее время по всей Франции в отношении 59 человек", - передает из Лиона наш специальный корреспондент Гийом Пети.