Tiffany может стать собственностью LVMH

Американская ювелирная компания Tiffany может перейти в собственность французской группы компаний LVMH. Об этом сообщили информационные агентства, ссылаясь на свои источники. По их сведениям, сумма сделки может составить 14,5 миллиардов евро, в то время как биржевая капитализация Tiffany достигает почти 12 миллиардов евро.

В Tiffany решения о продаже к настоящему времени не принято, переговоры проводились тайно, представители обеих компаний отказались отвечать на вопросы журналистов, и не исключено, что сделка может сорваться из-за того, что информация о ней стала известна СМИ. Если она осуществится, то станет самой крупной для LVMH за последние два года.