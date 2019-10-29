Ирак: протесты в Багдаде

В Ираке не прекращаются антиправительственные протесты. Во вторник на улицы Багдада снова вышли демонстранты, возмущенные снижением уровня жизни, ростом безработицы и коррупцией в государственных органах. Манифестанты требовали отставки кабинета министров. Акции проходят не только в столице, но и в других городах страны.

С первого октября в беспорядках и столкновениях с полицией погибли по меньшей мере 250 человек. Восемь тысяч получили ранения.

По данным ряда источников, в священном для шиитов городе Кербеле, в ночь на вторник силовики открыли огонь по протестующим. Жертвами стали 14 человек, 865 пострадали. Руководство полиции в Кербелы отрицает гибель демонстрантов.