Премьер-министр Ливана Саад Харири объявил об отставке

Премьер-министр Ливана Саад Харири объявил о своей отставке на фоне масштабных антиправительственных протестов, вспыхнувших в стране около двух недель назад.

Я сделал все возможное, чтобы найти решение, прислушивался к мнению народа, старался защитить страну, ее экономику и общество. Сегодня я оказался в тупике. Чтобы справиться с кризисом нужна шоковая терапия. Я еду в президентский дворец, чтобы подать прошение об отставке Саад Харири премьер-министр Ливана

В воскресенье тысячи жителей страны организовали живую цепь длиной около 170 километров. В столице блокированы центральные автодороги. В центре Бейрута появился палаточный городок протестующих. Три дня назад в центре Бейрута несколько человек пострадали в столкновениях между участниками акций протеста и сторонниками военизированного шиитского движения "Хезболлах".

Причиной крупнейших за последние десятилетия волнений в Ливане стало недовольство жителей страны политикой кабинета министров, тяжелым экономическим кризизом и введением новых налогов. Протесты не прекратятся, говорят демонстранты, пока руководство страны не уйдет в отставку.