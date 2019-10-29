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Ливан

Премьер-министр Ливана Саад Харири объявил об отставке

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  Михаил Саленков 
Премьер-министр Ливана Саад Харири объявил об отставке
Авторское право
REUTERS/Mohamed Azakir
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Премьер-министр Ливана Саад Харири объявил о своей отставке на фоне масштабных антиправительственных протестов, вспыхнувших в стране около двух недель назад.

Я сделал все возможное, чтобы найти решение, прислушивался к мнению народа, старался защитить страну, ее экономику и общество. Сегодня я оказался в тупике. Чтобы справиться с кризисом нужна шоковая терапия. Я еду в президентский дворец, чтобы подать прошение об отставке
Саад Харири
премьер-министр Ливана

В воскресенье тысячи жителей страны организовали живую цепь длиной около 170 километров. В столице блокированы центральные автодороги. В центре Бейрута появился палаточный городок протестующих. Три дня назад в центре Бейрута несколько человек пострадали в столкновениях между участниками акций протеста и сторонниками военизированного шиитского движения "Хезболлах".

Причиной крупнейших за последние десятилетия волнений в Ливане стало недовольство жителей страны политикой кабинета министров, тяжелым экономическим кризизом и введением новых налогов. Протесты не прекратятся, говорят демонстранты, пока руководство страны не уйдет в отставку.

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