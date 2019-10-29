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Великобритания

Лидер лейбористов Корбин согласен на проведение досрочных выборов - AFP

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Лидер лейбористов Корбин согласен на проведение досрочных выборов - AFP
Авторское право
REUTERS/Peter Nicholls/File Photo
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Лейбористы проголосуют за проведение досрочных выборов. Об этом во вторник заявил лидер британской оппозиции Джереми Корбин. Во время предвыборной кампании его партия сосредоточится на том, чтобы полностью исключить вариант "брексита" без сделки из повестки дня вне зависимости от того, кто победит. "Это будет самая амбициозная и радикальная кампания, которую когда-либо видели британцы", - заявил Корбин.

Днем ранее Палата общин отказалась поддержать предложение Бориса Джонсона о проведении внеочередных выборов. Премьер обосновывал их необходимость отсутствием парламентского большинства и, как следствие, невозможностью утвердить сделку с ЕС по "брекситу".

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