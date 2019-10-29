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Чили

Сильный пожар в центре Сантьяго. Протесты в Чили продолжаются

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 Мария Сашинская 
Сильный пожар в центре Сантьяго. Протесты в Чили продолжаются
Авторское право
REUTERS/Pablo Sanhueza
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В центре Сантьяго начался сильный пожар. В чилийской столице продолжаются ожесточенные столкновения между демонстрантами и силами безопасности.

Группа манифестантов подожгла здание, в котором находился ресторан быстрого питания и несколько магазинов. Другой поджег произошел на станции метро в центре города. На местах работают несколько пожарных расчетов.

На зданиях в центре Сантьяго были замечены граффити, призывающие к революции и оскорбляющие президента страны Себастьяна Пиньеру.

Несмотря на обещанные перестановки в правительстве, чилийцы не покидают улицы, протестуя против социального и экономического неравенства.

За прошедшую неделю в результате беспорядков, поджогов и протестов погибли по меньшей мере 17 человек, тысячи были арестованы, а чилийский бизнес потерял около 1,5 миллиардов долларов.

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