"Ангелы-хранители" Барселоны

Надев униформу и заметные красные береты, эти люди патрулируют свой город. Они называют себя Ангелами-хранителями и борются с уличной преступностью в Барселоне, где проблема обеспечения безопасности встаёт, по их словам, всё острее. Сардж был прежде полицейским в Великобритании, теперь он руководит одним из отрядов:

– Я видел безобразия, и я их прекращал... Такова моя натура – я не способен смотреть, как что-то происходит, и никак не вмешаться.

Движение «Ангелы-хранители» возникло в конце 1970-х в Нью-Йорке, где процветала тогда мелкая преступность... Далеко не все одобряли методы «Ангелов», но Сардж утверждает, что их тактика теперь изменилась:

– Мы стараемся говорить с ними, утихомиривать, а не вступать в драку... Иногда мы проходим строем, но это, опять же, - в целях безопасности, так мы можем видеть и защищать друг друга... И теперь «Ангелы-хранители» совсем не похожи на тех, что были в прежние годы.

Число грабежей в Барселоне выросло на 30% с прошлого года. Полиции приходится заниматься всё большим числом преступлений – с начала года совершено 15 убийств. Мелких преступлений, карманных краж, также становится больше.

– Заметно увеличилось число таких преступлений, как грабежи с применением насилия, – говорит криминолог Элена Мулеро. – Именно это вызывает у местных жителей чувство неуверенности и незащищённости, хотя не всем известны точные цифры.

Из Барселоны передаёт корреспондент Euronews Хайме Веласкес:

– Жители города организуются, чтобы противостоять волне мелких преступлений, но власти предупреждают их, что их собственные действия могут оказаться противозаконными.

Полиция Барселоны намерена выявлять участников гражданских патрулей и предупреждать их, что нельзя брать на себя функции, отведённые правоохранительным органам. Но многие жители Барселоны одобряют действия «Ангелов-хранителей»:

– Конечно, это обязанность полиции, но если у них не хватает людей, и они не справляются... то нам самим приходится что-то делать.

– Вы выходите на улицу и видите, что кто-то сможет как-то вас защитить...

Несмотря на предупреждения властей, «Ангелы-хранители» намерены расширять свои ряды и продолжать патрулировать город, пока преступность не сократится. Глава «Ангелов-хранителей» Барселоны настроена решительно:

– Думаю, их просто раздражает, что мы проявляем инициативу.

В полиции отрицают наличие кризисной ситуации в Барселоне, отмечая, что уровень преступности здесь соответствует другим крупным европейским городам. При этом число арестов за насильственные преступления выросло на 80%, и в городе дополнительно задействованы 384 полицейских.