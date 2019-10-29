Ликвидация аль-Багдади: кто докладывал Трампу?

После того, как президент США Дональд Трамп описал в своём выступлении последние моменты жизни лидера ИГИЛ аль-Багдади, в Пентагоне заявили, что не могут подтвердить эту информацию, поскольку речь идёт о секретных сведениях. По данным американских СМИ, многие подробности операции по ликвидации главаря джихадистов, доложенные американскому президенту в ходе брифинга, не должны были разглашаться, и многие задаются вопросом, кто именно докладывал Дональду Трампу. Председатель Объединённого комитета начальников штабов Марк Милли не внёс в ясности в этот вопрос.

– Я знаю, что президент собирался поговорить с подразделением и с членами подразделения, но не знаю, с кем именно он разговаривал. Полагаю, что он общался непосредственно с подразделением и с членами подразделения.

Несмотря на то, что Дональд Трамп говорил о возможности публикации видеозаписи, сделанной во время рейда, Марк Милли заявил, что таких планов сейчас нет, но не исключил, что некоторые фотоснимки всё же будут рассекречены. Он рассказал, что останки аль-Багдади были захоронены в море, и при этом были соблюдены религиозные обряды в соответствии с исламскими верованиями. Милли подтвердил, что в ходе операции были захвачены два человека, которые находятся теперь под стражей в США.

В качестве дополнительной информации Дональд Трамп разместил в Твиттере фотографию бельгийской овчарки, которая преследовала аль-Багдади и была ранена в тоннеле. Он отметил, что кличка собаки по-прежнему засекречена.