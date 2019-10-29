Эксклюзивное интервью: Эди Рама рассказал о пути в ЕС

Начало переговоров о приеме Албании в Европейский Союз отложено. Но Тирана не сдается: мечта попасть в ЕС все еще жива. Здесь надеются, что в конечном итоге, европейские лидеры поймут: вступление Албании в Евросоюз отвечает интересам сообщества. Об этом в эксклюзивном интервью Euronews сказал премьер-министр республики Эди Рама:

"Полагаю, что здравый смысл в конце концов возобладает. Будет превалировать веский геостратегический аргумент. Европейский Союз не может рассматривать Западные Балканы в качестве региона, далекого от собственных интересов ЕС. Ради своей безопасности и Евросоюзу нужно, чтобы Западные Балканы были интегрированы в сообщество. Разве можно выжить, положив почку в карман? Нет. Это будет источником потенциальных проблем".

У оппонентов разные претензии к Тиране. В их числе - неудовлетворительное, как они считают, положение с правами человека в Албании и требующий решения миграционный вопрос. Критики указывают на то, что что во Францию в минувшем году из Албании прибыли семь тысяч беженцев, которые запросили политическое убежище.

Эди Рама, премьер-министр Албании: "Поиск убежища это просто способ, с которым я не согласен, и который не имеет под собой оснований и законной базы, найти работу и получать больше денег. Что еще это может означать?"

Старт переговоров о вступлении в ЕС Албании и Северной Македонии заблокировали Нидерланды и Франция. По мнению французского лидера Эммануэля Макрона, западнобалканские страны не полностью соответствуют критериям членства в Евросоюзе.

Эди Рама, премьер-министр Албании: "Я беру на себя личную ответственность как человек долгое время живший во Франции, и которому так и не удалось изменить мнение французской стороны".

Албанский премьер обещает продолжить добиваться членства в Евросоюзе, поскольку другой альтернативы, по его словам, нет.