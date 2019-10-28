Умер писатель-диссидент и правозащитник Владимир Буковский. Он скончался от остановки сердца в больнице в Кембридже. Ему было 76 лет. "В последние годы у Владимира Буковского было слабое здоровье", - говорится на его официальном сайте.

Буковский был одним из основателей диссидентского движения в СССР. В местах заключения он провел в общей сложности 12 лет. В 1963 году он был арестован за распространение запрещенной литературы. Советские власти объявили его психически больным и отправили на принудительное лечение. Через несколько лет Буковского опять задержали и приговорили к трем годам в трудовом лагере. Но даже это не сломило одного из самых известных советских диссидентов.

После освобождения Буковский отправил во Всемирную ассоциацию психиатров и в зарубежные СМИ серию документов о явлении, которое позднее было названо "карательной психиатрией".

В начале 1970-х Буковского снова арестовали. В его поддержку была развернута международная кампания. В 1976 году советского диссидента обменяли на генерального секретаря Коммунистической партии Чили Луиса Корвалана, также находившегося в заключении. Вскоре после этого советского диссидента принял в Белом доме президент Джимми Картер.

Обосноваться Буковский решил в Кембридже, через несколько лет он получил британский паспорт. После этого он впервые побывал в Москве только в 1991 году по приглашению Бориса Ельцина.

В 2007 году Владимир Буковский был выдвинут кандидатом в президенты России от демократической оппозиции. Но Центризбирком отклонил заявку, объяснив это тем, что последние 10 лет он жил за пределами России и не мог предоставить документы, подтверждающие род его занятий.

В 2014 году правозащитник попытался обменять свой загранпаспорт, срок действия которого истек двумя годами ранее. Но посольство РФ в Лондоне ему отказало. В диппредставительстве заявили, что Буковский не может подтвердить у себя наличие российского гражданства.

До конца жизни Буковский не переставал заниматься правозащитной деятельностью и обличать советские и российские власти. "Я не пессимист и очень спокойно ко всему отношусь. Потому что знаю, что все пройдет. Прошел Советский Союз, пройдет и путинская Россия", - сказал Буковский два года назад.