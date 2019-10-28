Умбрия: правый поворот

На выборах в итальянской области Умбрия, где на протяжении десятилетий правили представители левых партий, убедительную победу одержали правоцентристы. За Донателлу Тезей, единого кандидата на пост главы администрации от партий "Лига", "Вперед, Италия" и "Братья Италии", проголосовали более 57% избирателей.

Винченцо Бьянкони, которого поддерживали участники "гражданского пакта", заключенного в ходе предвыборной кампании между входящими в правительственную коалицию "Движением 5 звезд", Демократической партией и левыми из парламентской группы "Свободные и равные", набрал чуть больше 37,5%. Между тем премьер Джузеппе Конте заявил, что голосование, затрагивающее область с населением чуть более 800 тысяч человек, не может служить показателем популярности правящей коалиции.

В свою очередь Маттео Сальвини, глава МВД и лидер партии "Лига" назвал результаты выборов в Умбрии историческими. Основатель партии "Вперед, Италия" и экс-премьер Сильвио Берлускони заявил буквально следующее: "Мы имеем право руководить страной".

В январе состоятся выборы в области Эмилия-Романия. Если правый центр победит и там, можно будет говорить о необходимости досрочных парламентских выборах, утверждают в оппозиции.