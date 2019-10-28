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Великобритания

Водителя "фуры смерти" оставили под стражей до суда

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 Марфа Васильева 
Водителя "фуры смерти" оставили под стражей до суда
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Суд города Челмсфорд в графстве Эссекс оставил под стражей до суда (то есть до 25 ноября) водителя фуры, в которой неделю назад обнаружили 39 тел нелегальных мигрантов. 25-летний Морис Робсон участвовал в заседании по видеосвязи из тюрьмы. Он лишь подтвердил свое имя и адрес. Слово ему будет предоставлено в следующий раз.

Ранее Робсону предъявили обвинения в непредумышленном убийстве 39 человек, сговоре с целью торговли людьми и в отмывании денег.

23 октября полиция Эссекса сообщила об обнаружении 39 тел в прицепе грузовика в промышленной зоне города Грейс. В четверг британские СМИ заявили, что все погибшие были гражданами Китая. Но в понедельник стало известно, что Великобритания направила Вьетнаму пакет документов и образцы ДНК по делу о "фуре смерти" в Эссексе, поскольку среди погибших могли быть граждане этой страны.

В Дьенбьенфу, как и других городах Вьетнама, не скрывают беспокойства семьи, отправившие своих сыновей и дочерей на заработки в Европу: "Это ужасно, это страшно, - говорит Хоанг Ти Ай, - мы не знали о том, как их перевозили. Если бы я знала, я бы никогда не согласилась отпустить моего сына. Но дома нет работы, и мне пришлось отпустить его за границу, чтобы он смог заработать"...

В понедельник британский премьер-министр посетил Грейс в 30-ти километрах от столицы и сделал запись в книге соболезнований. Борис Джонсон, в частности, написал, что "потрясен жестокостью судьбы, постигшей невинных людей, которые надеялись на благополучную жизнь в Европе".