Жэнь Чжэнфэй: "Huawei никогда не шпионил"

Чуть более 30 лет назад телекоммуникационный гигант Huawei был основан в Китае Жэнем Чжэнфэем. Сегодня он пользуется глобальным успехом. Съемочная группа euronews приехала в штаб-квартиру компании в Шэньчжэне, чтобы встретиться с ее руководителем на фоне тщательных проверок.

С мая Huawei находится в черном торговом списке США в связи с подозрениями в том, что ее оборудование может быть использовано для шпионажа, и вопросами о ее связях с правительством Китая.

Деймон Эмблинг, euronews: "Что я хотел бы узнать прежде всего, это то, как вы развивали компанию в Китае, ведь властям вы как-то очень не понравились и вас хотели закрыть, не так ли?"

Жэнь Чжэнфэй, основатель и президент компании Huawei: "Да, правительство не очень хорошо нас знало, когда мы только начинали, потому что мы приняли План акционерной собственности работников, согласно которому сотрудники владели капиталом компании. Нас, возможно, неправильно поняли, приняли за капиталистическую компанию, которая не соответствовала социализму. Но эти недоразумения начали исчезать более 10 лет назад, когда мы платили все большую сумму налогов правительству. Сейчас мы ежегодно платим 20 миллиардов долларов правительствам всего мира, большая часть из них идет правительству Китая".

euronews: "США втянуты в торговый спор с Китаем. Администрация США обвиняет Huawei в том, что она использует свои технологии для шпионажа в других странах".

Жэнь Чжэнфэй: "Торговый спор между США и Китаем не имеет к нам никакого отношения. У нас почти не было продаж в США, так что их кибер-информационная безопасность не имеет к нам никакого отношения. Факт в том, что сети и информация в США не защищены, но в них нет технологий Huawei. Если бы мы были замешаны в каких-либо проблемах безопасности, США использовали бы это в качестве доказательства в Евросоюзе. Но мы ничего не делали и не собирались. История показала, что мы тут ни при чем".

euronews: "Вы говорите, что Huawei никогда не шпионил, никогда не будет шпионить, и что его никогда не просили шпионить?"

Жэнь Чжэнфэй: "Да, конечно".

euronews: "Что бы вы сказали тем критикам, которые говорят, что Huawei управляется китайским правительством, что компания шпионит, что ей нельзя доверять?"

Жэнь Чжэнфэй: "Я им ничего не скажу. Степень правоты этих критиков определят факты".

euronews: "Утверждения США наносят вам большой вред?"

Жэнь Чжэнфэй: "Я не думаю, что обвинения США сильно нам навредили. На самом деле, лоббирование стольких политиков по всему миру оказало положительное влияние на Huawei. Нападение столь мощного государства на Huawei, клиенты во многих странах восприняли как признак силы нашей компании. Финансовых рисков не будет. На деле наш рост окажется неплохим. Некоторые клиенты решили не покупать продукцию Huawei, это понятно. Но есть также много клиентов, которые продолжают покупать наши товары".

euronews: "Вы пытались связаться с администрацией США по этому поводу?"

Жэнь Чжэнфэй: "Мы решили подать в суд на правительство США. Но в конечном итоге больше всего пострадают американские компании, если они потеряют значительную часть китайского рынка. Это не в их интересах. И, если США откажутся от глобализации, это даст огромные возможности Европе".

euronews: "Если заглянуть в будущее, станет очевидно, что важной частью вашего бизнеса является 5G. По-вашему, 5G меняет условия игры? Как это изменит нашу жизнь?"

Жэнь Чжэнфэй: "5G - это как разница между простыми дорогами и шоссе. Автомобили могут ездить и там, и там, но двигаться быстрее - на шоссе. Я приведу несколько абстрактный пример, чтобы показать, какую ценность 5G может принести в нашу жизнь. Аэробус A320 имеет сигнальные кабели весом около 17 тонн. Если бы для соединения различных типов оборудования в самолете использовались беспроводные сети, а не кабели, он был бы намного легче и нуждался бы в меньшем количестве топлива. Кроме того, это позволит улучшить условия полетов. В этом огромная ценность 5G".

euronews: "Евросоюз недавно опубликовал отчет о кибербезопасности и 5G, и в нем содержится вывод о том, что кибератаки могут усилиться из-за 5G. Говорят, что они могут исходить от государств, не входящих в ЕС, это могут быть действия, за которыми будут стоять другие государства. Насколько рискованна 5G на самом деле?"

Жэнь Чжэнфэй: "А насколько рискованно водить автомобиль? Вы можете попасть в аварию, если будете ехать слишком быстро. Но если вы ведете машину ответственно, она может привезти вас во многие красивые места. То же самое для 5G. Huawei пытается успокоить европейцев, соблюдая правила ЕС по управлению кибербезопасностью, Общий регламент по защите данных (GDPR) и все другие законы и правила Евросоюза".

euronews: "Какие отношения вы хотите иметь с Европейским Союзом в условиях развития 5G и других будущих цифровых технологий?"

Жэнь Чжэнфэй: "Во-первых, Huawei уважает и поддерживает цифровой суверенитет ЕС. Во-вторых, мы также будем инвестировать и поддерживать рост европейских малых и средних предприятий, будем давать рекомендации, где сможем. Такое сотрудничество приведет к общему успеху. Если сравнить технологическую экосистему с почвой - мы стремимся обеспечить плодородную почву в Европе, и тогда европейские компании смогут выращивать на ней свои культуры".

euronews: "Одним из самых крупных политических землетрясений в Евросоюзе стал "брексит". Вы, как крупная телекоммуникационная компания, беспокоитесь, что это может повлиять на вас?"

Жэнь Чжэнфэй: "Не думаю, что "брексит" вообще повлияет на Huawei, на нас влияет население. Всем нужны телекоммуникационные услуги, и если среди населения не произойдет никаких изменений, то "брексит" не окажет на нас никакого влияния. Мы должны лишь адаптироваться к ситуации и делать то, что мы делаем хорошо".

euronews: "Вернемся к вашему дому - здесь рядом, в Гонконге, происходили крупные беспорядки. Насколько серьезное беспокойство нестабильность в Гонконге вызывает для вашего бизнеса и для всего региона?"

Жэнь Чжэнфэй: "Гонконг крошечный, поэтому его влияние на мир не так велико, как некоторые себе представляют. По моему мнению, демонстранты должны использовать слова, чтобы мирно выражать свое мнение - это важный аспект капиталистической демократии. Ни одна страна в мире никогда не поддержит вандализм".

euronews: "Вам уже 75. Когда вы собираетесь остановиться и сказать: "Может быть, достаточно?"

Жэнь Чжэнфэй: "Во-первых, когда стану медленнее думать, а во-вторых, - когда правительство США меня отпустит".