Костюмированный праздник во Флориде

Танцующие колокольчики, королевы дискотек и ростовые куклы. В городе Ки-Уэст во Флориде прошел ежегодный 10-дневный Fantasy Fest Parade. По словам организаторов, в параде приняли участие более 40 костюмированных групп, а посмотреть на праздник пришли более 60 000 зрителей.
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