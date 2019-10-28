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Великобритания

Палата общин против досрочных выборов

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Палата общин против досрочных выборов
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Британская Палата общин против досрочных парламентских выборов 12 декабря. В поддержку инициативы Бориса Джонсона высказались 299 депутатов, вместо необходимых для ее одобрения 434. Лейбористы воздержались от участия в голосовании.

Впрочем, уже во вторник правительство намерено вынести на рассмотрение палаты новый билль, который позволил бы премьер-министру назначить дату выборов с согласия простого большинства народных избранников. Лидер консерваторов надеется, что в результате декабрьского голосования ему удастся сформировать в парламенте большинство, и в сжатые сроки ратифицировать достигнутое с Брюсселем соглашение о выходе страны из ЕС: "Сегодня, когда выход без сделки уже невозможен, у нас есть прекрасное новое соглашение. Пришло время дать избирателям высказаться по его поводу, а также заменить нынешний неработающий парламент новым, который осуществил бы "брексит", позволил бы стране развиваться дальше".

22 октября Палата общин отказалась ратифицировать представленный правительством законопроект о "брекете" в трёхдневный срок и положила конец планам Джонсона вывести страну из ЕС до 31 октября. Напомнить об этом британцам не преминул лидер лейбористов Джереми Корбин: "Господин спикер, этому премьер-министру нельзя доверять. В свое время он заявлял, что не допустит новых отсрочек брексита, что скорее "умрет в канаве". Очередное невыполненное обещание. Господин спикер, этот премьер-министр нарушает все данные обещания".

Согласно опросам общественного мнения, лейбористы рискуют потерять поддержку почти половины избирателей, голосовавших за них в 2017 году, а потому выступают против декабрьских выборов.

Ранее днем Европейский Союз одобрил запрос Лондона на отсрочку выхода Великобритании из ЕС на три месяца - до 31 января 2020 года.

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