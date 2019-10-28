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В Калифорнии борются с огнем

Тысячи жителей калифорнийского Брентвуда могут потерять свои дома. Из-за начавшихся в ночь на понедельник лесных пожаров на северном побережье штата уже эвакуированы 180 тысяч человек. В округе Сонома и Лос-Анджелесе объявлен режим чрезвычайной ситуации. У некоторых жителей "города ангелов" было всего 15 минут на сборы, отмечает мэр Эрик Гарсеттии. К настоящему моменту площадь возгорания составляет 2 тысячи квадратных километров. Пламя уже уничтожило ряд домов, и это только начало, заявил глава пожарного департамента города. Справиться со стихией пытаются около 500 пожарных. Борьба с огнем осложняется из-за сильного ветра.

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