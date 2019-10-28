Пожары в Калифорнии: эвакуированы Арнольд Шварценеггер и Леброн Джеймс

Тысячи жителей пригородов Лос-Анджелеса эвакуированы из-за угрозы пожаров, которые прошли уже более 200 гектаров леса. По официальным данным, в Калифорнии стихия уничтожила около сотни строений, 80 тысяч домов находятся в опасной зоне. Пожары подбираются к Лос-Анджелесу со стороны Беверли-Хиллз. В ночь на понедельник власти объявили эвакуацию района Брентвуд, где находятся имения знаменитостей.

Актёр и бывший губернатор штата Арнольд Шварцнеггер рассказал в «Твиттере», что был вынужден покинуть свой дом в 3 часа ночи. Он призвал всех как можно серьёзнее отнестись к эвакуации.

Баскетболист Леброн Джеймс написал в микроблоге, что пожары в Лос-Анджелесе — не шутка. Он пожаловался, что после эвакуации долго не мог найти, где разместиться с семьёй.

Метеорологи отмечают, что примерно на сутки в регионе установилась благоприятная погода для борьбы с пожарами, однако затем ситуация вновь может ухудшиться: ожидается, что опять поднимется сильный ветер, способствующий распространению огня.