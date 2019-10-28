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Бельгия

Дату выхода Великобритании из ЕС перенесли на 31 января 2020 года

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 Ирина Александрова  Euronews 
Дату выхода Великобритании из ЕС перенесли на 31 января 2020 года
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27 стран - членов Европейского Союза решили одобрить запрос Великобритании на отсрочку даты "брексита" на три месяца - до 31 января 2020 года. Об этом заявил в Брюсселе глава Европейского Совета Дональд Туск. Соответствующий пост Туск сделал и на своей странице в "Твиттере".

Покинуть сообщество Соединенное Королевство должно было еще 29 марта нынешнего года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе из ЕС. Однако Палата общин британского парламента трижды отклонила проект соглашения об условиях "брексита", достигнутого Брюсселем и правительством Терезы Мэй.

В итоге ЕС согласился перенести "брексит" сначала на апрель или май, затем - на 31 октября. Мэй была вынуждена подать в отставку, так и не сумев вывести ситуацию из тупика. Сменивший ее Борис Джонсон настаивал на том, что страна должна выйти из ЕC в установленный срок со сделкой или без нее, но из-за принятого парламентом закона был вынужден направить Европейскому совету запрос о новой отсрочке "брексита" .

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