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Бельгия

Европейские бабушки ждут внуков ИГИЛ

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 Anelise Borges 
Европейские бабушки ждут внуков ИГИЛ
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Сайфелла, Шахид, Мутанна и Моджахед пропали без вести после того, как лагерь в северо-восточной Сирии, в котором они содержались, был эвакуирован. Теперь их бабушка Фатиха, проживающая в Бельгии, не знает, где находятся дети.

Фатиха Лакжаа, бабушка шестерых детей ИГИЛ

"Все, что я знаю, это то, что они находятся где-то в пустыне. 9 женщин и 26 детей. Все граждане Европы"

Сын Фатихи со своей женой и дочь с мужем уехали в Сирию в 2013 году. Год спустя оба мужчины погибли, оставив своих жен и шестерых детей.

Корреспондент Euronews Анелиз Боржес побывала в лагере Айн-Исса за несколько недель до его эвакуации из-за военного вторжения Турции. В этом лагере содержалось несколько тысяч семей бойцов ИГИЛ. Среди них Фатиха узнала и свою дочь.

Бухера, вдова бойца ИГИЛ

"Я гражданка Бельгии, мои дети тоже. Они имеют право быть в Бельгии"

Фатиха Лакжаа, бабушка шестерых детей ИГИЛ

"Потеря ребенка – это шрам, который никогда не заживет, это глубокий шрам. Я не хочу, чтобы моя дочь, моя невестка и мои внуки тоже умерли в пустыне. Я не хочу продолжать эти страдания"

Фатиха не одинока. По всей Европе сотни семей потеряли своих детей из-за радикальных идей. Теперь они борются за право воссоединения с теми, кто, по их мнению, являются самыми большими жертвами радикального ислама в Европе, детьми.

Сара, сестра гражданина Бельгии, задержанного в Сирии

"Большинство из этих людей, на мой взгляд, жертвы. Конечно, есть небольшое ядро опасных людей. Но если мы будем правильно обращаться с ними с помощью доступных судебных инструментов, они перестанут быть угрозой. Мы должны быть сильным обществом. Нам нужно решить наши собственные проблемы"

Правительство Бельгии вернуло 6 детей из Сирии в июне этого года, но 69 несовершеннолетних все еще остаются там.

Мадлен Гийо, представитель детской комиссии

"Специальные службы оценивают способность родителей, бабушек, дедушек и других членов семьи обучать, чтобы взрослые могли встретить ребенка здесь. Во время таких исследований дети помещаются в специализированные детские психиатрические службы на месяц. За это время в стационаре можно провести множество обследований"

Неизвестно, сможет ли или когда-нибудь Фатиха и другие бабушки Европы снова провести время со своими внуками, но они говорят, что не намерены сдаваться, несмотря на мучительные ожидания.

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