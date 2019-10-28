Франция: стрельба в мечети Байонны

По меньшей мере два человека пострадали в результате стрельбы в мечети города Байонна на юге Франции. Как сообщают местные издания, пожилой мужчина открыл огонь по прихожанам на улице и бросил в здание бутылку с зажигательной смесью, после чего скрылся с места происшествия. Впоследствии нападавшего задержали в его доме примерно в сотне километров от Байонны, — сообщают в полиции.

Reuters со ссылкой на свои источники отмечает, что подозреваемый — 84-летний сторонник правой партии «Национальное объединение», которое возглавляет Марин Ле Пен. Лидер партии уже осудила нападение. «Этот акт противоречит всем ценностям, за которые борется наше движение», — написала Ле Пен в «Твиттере», призвав максимально жёстко отнестись к наказанию за это преступление.