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Франция

Франция: стрельба в мечети Байонны

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 Андрей Позняков  Euronews 
Франция: стрельба в мечети Байонны
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По меньшей мере два человека пострадали в результате стрельбы в мечети города Байонна на юге Франции. Как сообщают местные издания, пожилой мужчина открыл огонь по прихожанам на улице и бросил в здание бутылку с зажигательной смесью, после чего скрылся с места происшествия. Впоследствии нападавшего задержали в его доме примерно в сотне километров от Байонны, — сообщают в полиции.

Reuters со ссылкой на свои источники отмечает, что подозреваемый — 84-летний сторонник правой партии «Национальное объединение», которое возглавляет Марин Ле Пен. Лидер партии уже осудила нападение. «Этот акт противоречит всем ценностям, за которые борется наше движение», — написала Ле Пен в «Твиттере», призвав максимально жёстко отнестись к наказанию за это преступление.

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