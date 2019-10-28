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Аргентина

Альберто Фернандес – новый президент Аргентины

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 Мария Сашинская 
Альберто Фернандес – новый президент Аргентины
Авторское право
REUTERS/Agustin Marcarian
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Альберто Фернандес победил на президентских выборах в Аргентине. Таким образом, левоцентристы вернулись к власти. Консерваторы, выигравшие выборы четыре года назад и не удержавшие власть в этот раз, сделали Аргентину более открытой для мировой финансовой системы, но так и не смогли решить проблему инфляции и роста числа бедных.

Альберто Фернандес, избранный президент Аргентины

"Мы собираемся восстановить эгалитарную и справедливую Аргентину, о которой мы все мечтаем. Это обязательство, которое я принимаю на себя. И я надеюсь, кем бы ни были наши оппоненты, пусть они узнают о том, что оставили нам и помогут восстановить страну из пепла"

Консерватор и действующий президент страны Маурисио Макри, получил 41% и признал свое поражение.

Маурисио Макри, действующий президент Аргентины

"Хочу поздравить избранного президента Альберто Фернандеса, я только что говорил с ним. Я пригласил его позавтракать в свою резиденцию, потому что нужно начать переходный период. Упорядоченный переход, который принесет спокойствие всем аргентинцам, потому что единственное, что важно – это их будущее"

Эксперты считают, что левоцентристский курс нового президента страны может заметно повлиять на третью экономику Латинской Америки.

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