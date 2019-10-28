Выбор Тюрингии

Германия взбудоражена результатами выборов в федеральной земле Тюрингия, где правопопулистская "Альтернатива для Германии" не только вышла на второе место, но и вдвое улучшила свой результат по сравнению с прошлыми выборами. АдГ поддержали 24% проголосовавших избирателей. В Тюрингии АдГ возглавляет Бьорн Хёке, которого в прошлом месяце суд разрешил называть фашистом.

Между тем прибывший в Эрфурт (административный центр Тюрингии) лидер АдГ Александр Гауланд заявил, что его партия становится чуть ли не народной. "Мы могли бы сотрудничасть с ХДС, если бы у них хватило смелости поставить на место своих левых функционеров", - отметил Гауланд.

Победу в Тюрингии одержала Левая партия - 30%. Но процесс формирования регионального кабинета будет непростым. Ранее традиционные партии заявили о нежелании сотрудничать с АдГ. А в ХДС утверждали, что не хотят входить в коалицию с Левой партией.

Что касается Бьорна Хёке, в свое вре6мя его хотели исключить из АдГ. Около двух лет назад Хёке, выступая перед членами молодежной организации партии, назвал мемориал жертвам Холокоста в Берлине "памятником позора", который немцы поставили "в сердце своей столицы".