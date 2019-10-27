Женатым могут разрешить стать священниками

Ватикан может разрешить женатым мужчинам становиться священниками, а женщинам — диаконессами. Такие предложения папе римскому направили епископы Амазонии: речь идёт об удалённых отрезанных от мира приходах, где ощущается настолько острая нехватка священнослужителей, что кардиналы готовы пойти на изменение вековых правил католической церкви.

Три года назад папа Франциск заявлял, что женщинам никогда не стать священниками. Сегодня от отмечает, что их роль и значение в церкви предстоит пересмотреть.

Амазонские епископы предлагают женщинам становиться диаконессами: этот сан позволит проводить обряды, но не даёт права служить мессу.

Женатых же мужчин можно будет посвящать лишь в том случае, если их законный брак крепок, они пользуются уважением общества и получили церковное образование.

Речь не идёт о распространении этих правил на другие регионы и тем более об отмене целибата для уже действующих священников.