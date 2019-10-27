"Абу Бакр аль-Багдади кричал и плакал"

"Он кричал и плакал, умер как собака". Такими словами президент США Дональд Трамп подтвердил смерть лидера группировки ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади. Накануне американские силы специального назначения провели штурм в сирийской провинции Идлиб вблизи населенного пункта Бариша. В ходе спецоперации не погиб ни один военнослужащий США.
Дональд Трамп также поблагодарил за содействие Россию, Сирию, Ирак и Турцию. По словам Трампа, личность уничтоженного главаря ИГИЛ была немедленно установлена на месте. Глава Белого дома сообщил что, спецслужбы следили за аль-Багдади последние две недели.
Сообщники аль-Багдади, находившиеся с ним во время штурма, были либо уничтожены, либо сдались и задержаны.
Из дома, где находился аль-Багдади, удалось вывести 11 детей. Военные США прибыли на север Сирии на нескольких вертолетах, сообщается о применении двух ударных беспилотных летательных аппаратах, затем к боевым действиям подключились американские десантники.
В Багдаде заявляют, что местонахождение главаря ИГИЛ установили разведслужбы Ирака.
Трамп утверждает, что Россия открыла воздушное пространство над подконтрольными ей районами Сирии для пролета американской авиации. Но в министерстве обороны РФ сообщили, что не располагают такой информацией.