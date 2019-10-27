Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость

Япония

Регби: ЮАР в финале Кубка мира

 Комментарии
 Михаил Саленков 
Регби: ЮАР в финале Кубка мира
Euronews logo
Размер текста Aa Aa

Сборная ЮАР вышла в финал Чемпионата мира по регби, который проходит в Японии.

Команда из Южной Африки в полуфинале обыграла сборную Уэльса со счетом 19:16.

За несколько минут до конца игры счет был равный 16:16. Исход матча решил флай-хав южноафриканцев Хандре Поллард, реализовавший штрафной удар.

Поллард был признан лучшим игроком встречи. На его счету 14 очков из 19. После матча он отметил "прекрасную игру" своей команды в атаке и обороне, отметив при этом, что борьба шла до последней минуты.

Ранее, в четвертьфинале, регбисты ЮАР выбили из турнира хозяев чемпионата - команду Японии.

Сборная Уэльса вновь не смогла пробиться в финал, проиграв третий в своей истории полуфинал на чемпионатах мира.

В первом полуфинальном матче этого турнира англичане обыграли победителя двух последних мировых первенств - команду Новой Зеландии 19:7.

Финальный матч Кубка мира ЮАР - Англия пройдет второго ноября в Йокогаме.

Матч за третье место Новая Зеландия - Уэльс состоится первого ноября в Токио.

Сборная России неудачно выступила на этом чемпионате, проиграв все четыре матча в группе "A" с разгромным счетом.