Регби: ЮАР в финале Кубка мира

Сборная ЮАР вышла в финал Чемпионата мира по регби, который проходит в Японии.

Команда из Южной Африки в полуфинале обыграла сборную Уэльса со счетом 19:16.

За несколько минут до конца игры счет был равный 16:16. Исход матча решил флай-хав южноафриканцев Хандре Поллард, реализовавший штрафной удар.

Поллард был признан лучшим игроком встречи. На его счету 14 очков из 19. После матча он отметил "прекрасную игру" своей команды в атаке и обороне, отметив при этом, что борьба шла до последней минуты.

Ранее, в четвертьфинале, регбисты ЮАР выбили из турнира хозяев чемпионата - команду Японии.

Сборная Уэльса вновь не смогла пробиться в финал, проиграв третий в своей истории полуфинал на чемпионатах мира.

В первом полуфинальном матче этого турнира англичане обыграли победителя двух последних мировых первенств - команду Новой Зеландии 19:7.

Финальный матч Кубка мира ЮАР - Англия пройдет второго ноября в Йокогаме.

Матч за третье место Новая Зеландия - Уэльс состоится первого ноября в Токио.

Сборная России неудачно выступила на этом чемпионате, проиграв все четыре матча в группе "A" с разгромным счетом.