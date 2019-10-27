Парад скелетов в центре Мехико

Накануне Дня мертвых в Мехико прошел парад Катрины. Жители страны с разрисованными лицами, одетые в элегантные костюмы, собрались в центре города у Колонны независимости на проспекте Пасео-де-ла-Реформа.

Парад предваряет становящийся все более популярным праздник День мертвых, который посвящен памяти умерших. Согласно поверьям, в этот день души умерших родственников посещают родной дом. В 2003 году он был внесен в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Лица участников парада раскрашены, как персонажи гравюр известного мексиканского художника Хосе Гуадалупе Посады. «Калавера Катрина», на которой изображен скелет в широкополой женской шляпе, одна из его самых знаменитых работ. Такие шляпы были популярны среди богатых мексиканских дам, копировавших европейский стиль начала двадцатого века. Считается, что этой сатирической гравюрой художник напоминал о том, что все смертны – и бедняки, и богачи.

Два года назад на компания Walt Disney Pictures выпустила полнометражный анимационный фильм «Тайна Коко», рассказывающий о мексиканском Дне мертвых. Фильм получил немало наград, в частности премии «Оскар» и «Золотой глобус» в номинации «Лучший анимационный фильм».