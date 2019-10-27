Живая цепь в Ливане

Тысячи жителей Ливана вышли на мирную акцию для того, чтобы выразить солидарность с требованиями протестующих и продемонстрировать национальное единство.

Взявшись за руки, они образовали длинную живую цепь, которая, по идее организаторов, должна была протянуться более чем на 170 километров.

В акции участвовали не только взрослые, но и дети.

Участники акции говорят:

- Мы требуем соблюдения наших прав. Мы хотим, чтобы наша страна стала лучше и красивее!

- Наша цель - отправить послание любви и солидарности всем жителям Ливана. Мы показываем цивилизованный и мирный характер протестного движения. Если будет на то воля божья, в этой живой цепи окажется максимальное количество людей!

Около двух недель назад в Ливане вспыхнули крупнейшие за последние десятилетия протесты. Их участники требуют смены правительства и проведения реформ. Они обвиняют в тяжелом финансовом кризисе в стране правительство и заявляют, что протесты продолжатся, пока кабинет Саада Харири не уйдет в отставку. С прошлой недели в стране не работают банки, университеты и школы. Причиной массовых протестов стало решение правительства ввести новые налоги и жестких мерах экономии.