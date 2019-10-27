Волна протестов в Ливане не спадает

Вот уже две недели волна антиправительственных протестов в Ливане не спадают. В субботу вновь около 1,5 млн жителей 4-хмиллионной страны вышли на улицы столицы Бейрута и других крупных городов. Они блокировали улицы и дороги, требуя отставки правительства и проведения досрочных выборов.

Манифестанты обвиняют власти в коррупции и халатности. Они говорят, что руководители погрязли во внутриполитической борьбе вместо того, чтобы заботиться о повышении уровня жизни ливанцев. В Триполи в результате столкновений с военными были ранены по меньше мере 6 человек.

"Мы требуем проведения расследования в отношении каждого из солдат, стрелявших в этих бедных людей, - говорит один из протестующих. - Да, эти люди бедны, они голодны. Мы все скоро будем голодать! Люди умирают, они не могут больше так жить. Мы требуем прозрачного расследования действий армейского руководства".

Люди выходят на улицы с национальными флагами по призывам в соцсетях. В первых рядах протестующих - студенты. В стране, переживающей экономический кризис, 40% молодёжи не могут найти работу.

"Улица - единственная возможность для нас оказать давление на власти. И мы не уйдём с улиц, пока наши требования не будут выполнены. Мы знаем, на что мы идём, мы реалисты. Мы знаем, что будет нелегко. Людей будет то меньше - то больше, но мы не остановимся. Мы осознаём, что совершить революцию в Ливане будет тяжело".

Многие ливанцы, проживающие за рубежом, поддерживают своих протестующих соотечественников. В Лондоне они организовали митинг у здания ливанского посольства.

В четверг президент Ливана Мишель Аун заявил в о готовности к диалогу с протестующими, но они его призыв отвергли.