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Сирия

Операция против аль-Багдади

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 Ирина Шелудкова 
Операция против аль-Багдади
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Social Media Website via Reuters TV/File Photo
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Американские военные провели в сирийской провинции Идлиб операцию, в ходе которой мог быть убит главарь террористической группировки ИГИЛ Абу Бакр аль-Багдади.

Президент США Дональд Трамп разместил на своей странице в "Твиттере" сообщение об "очень значительном событии". В ближайшее время глава Белого дома выступит с заявлением.

Американские СМИ сообщают, что во время штурма аль-Багдади привел в действие взрывное устройство, в результат чего погиб он сам, а также две его жены. Для официального подтверждения требуется ДНК-экспертиза. Операция проводилась Объединенным командованием специальных операций Пентагона после получения заслуживающих доверия разведывательных данных. Местонахождение лидера ИГИЛ было установлено при содействии ЦРУ и разведслужбы Ирака.

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