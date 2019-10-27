Операция против аль-Багдади

Американские военные провели в сирийской провинции Идлиб операцию, в ходе которой мог быть убит главарь террористической группировки ИГИЛ Абу Бакр аль-Багдади.

Президент США Дональд Трамп разместил на своей странице в "Твиттере" сообщение об "очень значительном событии". В ближайшее время глава Белого дома выступит с заявлением.

Американские СМИ сообщают, что во время штурма аль-Багдади привел в действие взрывное устройство, в результат чего погиб он сам, а также две его жены. Для официального подтверждения требуется ДНК-экспертиза. Операция проводилась Объединенным командованием специальных операций Пентагона после получения заслуживающих доверия разведывательных данных. Местонахождение лидера ИГИЛ было установлено при содействии ЦРУ и разведслужбы Ирака.