Калифорния: виноградники в огне

180 человек тысяч человек эвакуируются в северной Калифорнии из-за масштабных лесных пожаров, которые местами перекинулись и на знаменитые виноградники. В округе Сонома это крупнейшая эвакуация за всю его историю.

Пожары, получившие название "Кинкейд", начались в среду, но в воскресенье стали распространяться с огромной скоростью из-за поднявшегося сильного ветра. Сгорели или сильно пострадали уже около 80 домов.

"Мы всё оставили дома, но мне до этого и дела нет, - говорит местный житель. - Главное - человеческие жизни: наши жизни и жизни всех наших соседей".

Продолжают бушевать пожары и на юге Калифорнии. В округе Лос-Анджелес уничтожены более 20 домов, около 30 повреждены. С огнём борются 900 около пожарных. Трое из них получили ранения.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюс ввёл на всей территории штата режим чрезвычайной ситуации.