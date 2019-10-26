Турция-Россия-США: кто победил в Сирии? | #КУБ

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Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились о завершении операции "Источник мира". Было решено, что в сирийских приграничных районах за пределами зоны операции будут введены подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы. Они должны содействовать выводу курдских формирований.

Под контролем Анкары останутся основные территории, занятые во время военных действий. Оба лидера подтвердили приверженность территориальной целостности Сирии. Путин назвал эти решения судьбоносными.

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев написал у себя в Facebook, что Путин и Эрдоган провели в Сочи мастер-класс. "Россия не просто подтвердила свою способность осуществлять не только военную, но и дипломатическую и посредническую миссию в сирийских делах, но в принципе опровергла наличие каких-либо альтернатив такому подходу".

"Благодаря нашим совместным усилиям спустя годы появилась возможность спокойствия и тишины на этих территориях", - заявил Эрдоган. Официально, как не раз говорили турецкие власти, цель операции – возвращение беженцев в Сирию и борьба с курдскими формированиями, которые в Анкаре считают террористическими.

Еще одна страна, которая, без сомнений, внесла свою лепту, - это США. Рычагом давления американской администрации на Анкару стали санкции, введенные после начала операции. На прошлой неделе в Турции побывал вице-президент США Майк Пенс. Он договорился с Эрдоганом о приостановке операции в обмен на снятие санкций.

"Турция, Сирия и курдские формирования борются друг с другом на протяжении столетий. Мы им оказали огромную услугу, мы проделали отличную работу. А сейчас мы уходим. Мы должны были пробыть там 30 дней. И это было сказано почти 10 лет назад", - заявил Трамп.

#КУБ Кто в большей мере способствовал прекращению турецкой операции в Сирии? Publiée par Euronews на русском sur Jeudi 24 octobre 2019

По мнению политолога-востоковеда, эксперта Российского совета по международным делам Кирилла Семенова, в целом название операции "Источник мира" оправдывает себя: она обошлась меньшими потерями, чем "Оливковая ветвь" и "Щит Евфрата". Если же говорить о победителях, то в первую очередь, по словам Семенова, это Россия и Турция, поскольку они выполнили свои основные цели, но и США не остались не у дел:

"Турция создала зону безопасности, которую она собиралась создать так или иначе. Россия же сыграла важную роль в стабилизации ситуации, в том, что турецкая операция не переросла в нечто большее и не привела к конфликту в том числе с режимом Асада. Соединенные Штаты, во-первых, смогли все-таки сохранить "Сирийские демократические силы". Второе – это то, что Трамп в итоге снял с США лишнюю нагрузку – контроль над обширными территориями северо-востока Сирии – и остался только там, где действительно американское присутствие, возможно, необходимо на нынешнем этапе – это в районе нефтяных месторождений".

Кто в большей мере способствовал прекращению турецкой операции в Сирии? Голосуйте и пишите комментарии в VK, Facebook, Instagram, Youtube, Twitter, Telegram и "Одноклассниках".